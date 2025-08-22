Банк России сообщил о замедлении инфляции в Новосибирской области

Годовая инфляция в Новосибирской области в июле замедлилась до 9,68% после 11% месяцем ранее. Тем не менее показатель остается выше, чем в целом по стране — 8,79%, сообщает Сибирское ГУ Банка России. Среди причин регулятор называет охлаждение спроса и расширение предложения отдельных товаров, а также произошедшее ранее укрепление рубля.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с июнем продукты питания стали дешевле на 1,14%, снижение произошло впервые с августа 2024 года. Среди продуктов за месяц сильнее всего подешевели яйца — на 9,8%. Цены на них снижаются уже семь месяцев подряд и, как отмечает регулятор, это связано с увеличением производства сибирскими птицефабриками. На 5% стали дешевле овощи и фрукты. После долгого периода роста подешевели кисломолочная продукция и сметана — на 1,4%.

При этом отмечается рост цен на 1,8% на кофе, причем не только на прилавках магазинов, но и в точках быстрого обслуживания. «Такой тренд идет по всей России, поскольку в странах, где растет кофе, был неурожай из-за погодных условий. К тому же поставщикам приходится увеличивать затраты на логистику», — отмечают в Сибирском ГУ Банка России.

Цены на непродовольственные товары практически не изменились — сокращение на 0,01%. Подешевели на 2% инструменты и оборудование, но выросли цены на смартфоны и телевизоры — на 4% и 2,5% соответственно. Динамику эксперты объясняют распродажей остатков на складах и поставками новой партии по «новому прайсу».

Дороже на 2% в июле стали обходиться потребителям в Сибири все виды услуг, в том числе коммунальные на 7,2%, в сфере зарубежного туризма — на 2,3%.

Лолита Белова