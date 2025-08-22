В Орске местные власти заставили ликвидировать заросли конопли

Прокурор Октябрьского района Орска потребовал от местной администрации уничтожить заросли наркосодержащих растений. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств было установлено, что на территориях СНТ «Гороно», поселков Джанаталап и Елшанка, а также в парке «Строитель» произрастает каннабис.

«Орган местного самоуправления бездействует и не принимает меры для уничтожения зарослей конопли»,— заявили в прокуратуре.

После того, как прокурор района внес представление главе администрации Октябрьского района и руководителю МКУ «Городские парки, наркосодержашая растительность была скошена.

Алексей Алексеев