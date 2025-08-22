Бутик-отель «Казань» открылся в Махачкале
Новый стандарт гостеприимства на берегу Каспия
В столице Дагестана начал свою работу бутик-отель «Казань», расположенный в 20 минутах от аэропорта на популярной торговой улице Аметхана Султана. Заведение позиционируется как пространство комфорта и утончённого стиля, предлагая своим гостям номера, оформленные с использованием высококачественных европейских материалов. Среди преимуществ отеля — уникальный вид на лес или горы.
Фото: предоставлено бутик-отелем «Казань»
В отеле «Казань» действует изысканный ресторан, где шеф-повар предлагает авторские блюда, а также стильный лобби-бар — идеальное место для отдыха и общения. Среди предоставляемых услуг — трансфер, бесплатная парковка, рум-сервис, экскурсионное обслуживание и бронирование авиабилетов.
Каждый номер оснащён всем необходимым для комфортного отдыха: удобными спальными местами, Wi-Fi и современной техникой. Гости смогут насладиться высоким уровнем сервиса и вниманием к деталям.
Время заезда в отель — 14:00, время выезда — 12:00. Для тех, кто планирует прибыть раньше или остаться дольше, предусмотрена возможность предварительной договоренности по телефону.
Бутик-отель «Казань» приглашает гостей насладиться уютом и высоким уровнем обслуживания в сердце Махачкалы.
• Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Еловая, 1
• Отдел бронирования: +7 (962) 555 00 05
• Сайт: kazanotel.ru
Бутик-отель «Казань»
