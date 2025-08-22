В Ульяновске суд конфисковал у жителя автомобиль за пьяное вождение

Ленинский райсуд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу Дмитрия Носкова, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, 14 ноября 2024 года в Ульяновске на ул. Минаева сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Toyota Matrix 1.8, которым управлял 49-летний Дмитрий Носков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на опьянение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил Дмитрия Носкова к 320 часам обязательных работ с двухлетним запретом управлять транспортом. Автомобиль конфискован в доход государства как транспорт, который использовался при совершении преступления (п. «д», ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).

Андрей Васильев, Ульяновск