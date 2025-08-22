На ямы ищут управу

Власти Красноярского края решили судиться с мэрией региональной столицы из-за поврежденного правительственного автомобиля. Конфликт разгорелся вокруг колеса от губернаторского Lexus и ямы на городской автодороге, говорится в материалах дела. Правительство региона требует наказать виновных в инциденте и компенсировать ущерб от ДТП. На что могут рассчитывать автомобилисты, которые оказались в схожей ситуации? Разбирался Леонид Пастернак.

Яма, «Лексус», порванная шина — с такими вводными управделами губернатора Красноярского края обратилось в Арбитражный суд для подачи иска о возмещении ущерба почти на 230 тыс. руб. По версии истца, колесо служебного Lexus, на котором ехал Михаил Котюков, попало в яму на одной из проезжих улиц Красноярска. В результате у машины взорвалась шина и помялся диск. В ходе судебного разбирательства ответчик требовал привлечь к делу предприятие, которое занималось ремонтом дороги. Эта компания несет ответственность за ее содержание. Однако, как указали представители мэрии, яма, где был поврежден автомобиль, не была огорожена, значит, и вины чиновников нет.

Суд определил, что к делу нужно привлечь департамент городского хозяйства, поскольку решение может затронуть интересы ведомства. Следующее судебное заседание назначено на 10 сентября. Впрочем, исход подобных дел не всегда очевиден, говорит президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин: «У губернатора и других чиновников его уровня есть шанс выиграть это дело в суде, потому что, видимо, в первую очередь будут смотреть на занимаемую им должность. Что касается других водителей, в суде решается вопрос о том, кто виноват.

Порой такие процессы затягиваются, потому что решается важнейший вопрос — имел ли водитель техническую возможность своевременно обнаружить яму и не въехать в нее.

Если имел, но все равно продолжал ехать, значит, виноват он, если возможности своевременно обнаружить такое препятствие не было, виноваты дорожные службы».

Как отмечают автоюристы, при ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия важно сразу обратиться в полицию. Только в этом случае шанс на выигрыш дела высокий. По итогам проверки полицейские должны вынести определение о возбуждении административного или уголовного дела в отношении ответственной организации, добавляют эксперты. Однако одержать победу в суде — задача не из простых, замечает автоюрист Лев Воропаев:

«Вина обычно делится между водителем и организацией, которая отвечает за содержание дороги. В подавляющем большинстве случаев 90% вины возлагается на водителя, а оставшиеся 10%, даже чуть меньше, на организацию. У меня были такие случаи и даже позитивная практика, мы 100% выигрывали у организаций. В последнем деле, которое мы выиграли, 80% вины возложили на организацию».

Перед разбирательством водителю нужно обратиться к судебному эксперту, чтобы посчитать рыночную стоимость восстановления авто, советуют юристы. Но эти правовые процедуры слишком растянуты во времени, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он неоднократно попадал в ДТП, схожие с аварией красноярского губернатора: «Была чудесная зима, за которую я порвал четыре покрышки в разное время, но я не оформлял это, потому что потом продать машины будет проблематично.

Все смотрят историю автомобиля через коммерческие сервисы, которые предоставляют информацию. Соответственно, там будет написано, что автомобиль четыре раза попал в дорожно-транспортное происшествие. Обычный пользователь интернета закроет такое объявление и больше никогда на машину не посмотрит. К сожалению, я знаю, что если ждать и надеяться, что Госавтоинспекция оформит такую аварию, можно прождать не один час. У меня такого времени нет. А уехать и оформить все с фотографиями не получится. Поэтому все эти случаи я вынужден был оплачивать из своего кармана».

В прошлом году, по данным ГИБДД, из-за повреждений на асфальте произошло 40% ДТП. При этом в неудовлетворительном состоянии находится треть российских автодорог, отметили в ведомстве.

Леонид Пастернак