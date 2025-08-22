В Татарстане POS-кредитование сократилось на 6% за месяц

В июле 2025 года банки выдали жителям Татарстана 4,45 тыс. товарных кредитов на 300,42 млн руб., что на 6% меньше по количеству и на 5% по объему по сравнению с июнем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне в республике было оформлено 4,75 тыс. POS-кредитов на 317,57 млн руб. Средний размер кредита остался на уровне 67 тыс. руб., а средний срок кредитования увеличился с 13 до 14 месяцев. По объему выдач Татарстан занял шестое место среди российских регионов.

В целом по России в июле банки выдали 180,83 тыс. товарных кредитов на 11,80 млрд руб. По сравнению с июлем прошлого года количество выдач сократилось на 57%, объем — на 55%. Средняя полная стоимость кредита в POS-сегменте снизилась до 26,97% с 27,27% в июне.

Анар Зейналов