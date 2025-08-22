На воинский учет в Прикамье поставлено более 1 тыс. бывших мигрантов

С начала 2025 года в Пермском крае свыше 1 тыс. бывших иностранцев, получивших гражданство РФ, поставлены на учет в военных комиссариатах региона. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из общего числа получивших гражданство 25 человек были призваны на службу в Вооруженные силы РФ, еще 55 человек заключили контракт с Министерством обороны РФ и были направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО).