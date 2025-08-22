Под Саратовом пострадал водитель легковушки при столкновении с поездом

В Энгельсском районе Саратовской области в результате ДТП на железнодорожном переезде пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

ДТП произошло в 08:05 сегодня, 22 августа, на перегоне между станциями Анисовка и Лебедево. Там водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 345 «Нижневартовск — Адлер». Машинист состава задействовал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадал водитель автомобиля. Примерно через 35 минут пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. ДТП не сказалось на движении остальных пассажирских составов.

По данным региональной Госавтоинспекции, транспортные средства столкнулись в районе поселка Карла Маркса. Автомобилем управлял 39-летний мужчина, его доставили в лечебное учреждение.

Павел Фролов