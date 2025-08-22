Удобрения ФосАгро вновь в числе лучших товаров России

Продукция отечественного лидера по производству минеральных удобрений в седьмой раз признана победителем регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». Это одно из главных «соревнований» в области качества, содействующее повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, ускорению импортозамещения и наполнению внутреннего рынка инновационными, высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») впервые представил на конкурс NPS-удобрения марок 14:70(+7), 14:40(+7 +1Zn), 16:20 (+14) и сульфат аммония. Теперь они будут оцениваться в рамках федерального этапа конкурса.

- Продукция предприятия с 2019 года традиционно включается в сотню лучших товаров России по итогам регионального этапа конкурса, - напомнил директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иванов. – Это показатель стабильной работы коллектива не только над расширением ассортимента продукции, но и над её качеством, соответствующим международным стандартам. Оно обеспечивается строгим соблюдением технологического процесса, а также использованием специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства гранул в условиях длительной транспортировки и хранения. Сегодня на предприятии завершается масштабная инвестиционная программа, в результате которой мы уже производим в Балакове сложные NPK-удобрения, востребованные аграриями России. Уверен, что новые марки будут соответствовать высоким международным стандартам качества и экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

АО «Апатит», ИНН 5103070023