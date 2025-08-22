Экономике потребовалась «передышка»

Центробанк попросил «передышку» для российской экономики. Без нее и без пересмотра подходов к повышению производительности труда весь рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Он добавил, что, несмотря на проблемы в отдельных отраслях, российская экономика вырастет в этом и следующем годах. Как такую концепцию восприняли предприниматели? Об этом — Сергей Симонов.

За три недели до очередного заседания Центробанка директор департамента денежно-кредитной политики регулятора дал большое интервью «Российской газете». Среди прочего Андрей Ганган сообщил, что экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное — почти все кадровые ресурсы. Нужна передышка, заключил он и добавил, что, несмотря на разговоры о рецессии, «многие отрасли чувствуют себя нормально».

Гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров с представителем ЦБ согласен: «Речь идет о передышке в наращивании новых мощностей, потому что их просто невозможно реализовать. Когда запускаются новые производства, там требуются сотрудники, а их нет. Поэтому они переманиваются с работающих производств, а чтобы они не уходили, там поднимают зарплату. Например, в ресторанном бизнесе просто бум: заведения открываются опережающими темпами, столько никогда не открывалось. А это человекоемкая отрасль, и начинается борьба между ресторанами».

Несмотря на трудности в некоторых отраслях, ЦБ ждет, что в течение двух лет экономика России будет расти, хотя и не так активно, как в последние годы. Прогноз на 2025-й — рост ВВП от 1% до 2%, на 2026-й — от 0,5% до 1,5%. На последних заседаниях регулятор снижал ключевую ставку, сейчас она составляет 18% годовых. Но это по-прежнему крайне высокий показатель, и все больше секторов страдают от него, говорит президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников: «Мы видим падение. Пока держимся за крупное инфраструктурное строительство, это логистические центры и промышленные предприятия.

Но в целом в сегменте розницы, индивидуального жилищного строительства, гражданского строительства падение очень заметное, и это, конечно, беспокоит. Основная причина — огромная ставка ЦБ. Даже с учетом того, что инфляция составляет около 8%, реальная ставка равна 18% минус 8%, то есть 10%. Но даже в промышленности вы столько не заработаете».

Тем не менее в ЦБ настаивают, что важно избежать как чрезмерной мягкости, так и излишней жесткости денежно-кредитной политики. Регулятор по-прежнему не исключает повышения ключевой ставки, хотя в базовый сценарий оно не входит. По плану в этом году намечено снижение показателя, возможно, неоднократное. Хотя аргументы в пользу сохранения жесткой политики тоже понятны, говорит гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Снижение ставки точно приведет к ослаблению рубля. Рубль крепкий только из-за carry trade, когда наши недруги вкладываются в депозиты Сбербанка, но, наверное, при ключевой ставке в 15% будет отток валюты, все просто подорожает.

Те зарплаты, которые мы в этом году повысили и повысим, ничего не дадут. Пока не будет переизбытка товаров, все остальное — беготня по кругу».

Кроме того, в ЦБ вновь заявили, что нужно пересмотреть подходы к повышению производительности труда. Несколько лет говорит об этом и Владимир Путин, в последний раз — на Петербургском форуме в июне. Но в ближайшие несколько лет эту задачу решить не удастся, продолжает гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Чтобы производить больше самолетов, танков, пирожных и штанов, нужно автоматизировать производство, надо принципиально менять технологические линии, переходить к роботизированным производствам.

То, что мы видим в Китае, когда у вас огромный завод, а людей там вообще нет. Это не решается принципом, мол, просто давайте напряжемся и будем копать быстрее. Нужны инвестиции и технологии, при этом технологии не продают, инвестиции достаточно дорогие. Это в ближайшем промежутке времени не решишь никак».

В июле деловая активность малого и среднего бизнеса продолжила снижаться, измеряющий ее индекс опустился до показателей ноября 2022-го. А компонента инвестиций компаний в новые проекты упала до почти пятилетнего минимума.

