В Саратове в пользу мальчика взыскали компенсацию в связи с укусом собаки

В Саратове суд по иску прокуратуры взыскал в пользу мальчика компенсацию морального вреда в связи с укусом бродячей собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Заводского района Саратова выяснила, что 9 апреля этого года бродячая собака напала на мальчика во дворе дома № 91г по ул. Огородная. Пострадавший обратился в медучреждение, где у него выявили укушенную рану левой голени.

По итогам проверки прокуратура попросила суд взыскать с муниципалитета в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. руб. Требование удовлетворено, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов