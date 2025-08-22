Слишком много скандалов: в России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей. Соответствующее поручение дал Министерству просвещения председатель правительства Михаил Мишустин. Речь, в частности, идет о таком явлении, как травля педагогов в социальных сетях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что членам комиссий будет очень непросто разобраться в ситуации.

Министерство просвещения Российской Федерации и Госдума намерены защитить учителей от травли в социальных сетях и наказывать обидчиков, которые это делают. Среди таковых — чиновники, различные общественники, а также родители. Официально признается, что в последнее время стало возникать слишком много таких скандалов. В итоге ситуация вышла на правительственный уровень. Предположительно, это будут комиссии для разбора, видимо, наиболее вопиющих случаев. Общий смысл в том, что педагоги — тоже люди, которые имеют право на частную жизнь, и ничто человеческое им не чуждо. И они, как и другие граждане РФ, имеют право на публикации о себе в интернете, если это не противоречит закону.

Пример для понимания вопроса: в Москве мать школьника устроила скандал, увидев классную руководительницу своего сына в душевой фитнес-клуба. Естественно, что находилась она там, страшно подумать, без одежды. Вследствие подобных историй учителя вынуждены увольняться, а то и вовсе уходить из профессии. При, нельзя сказать, что очень высокой зарплате вводятся новые предметы и нагрузки растут. Нервы трепать — себе дороже, а в стране, как известно, не хватает кадров, особенно в такой важной для государства сфере, как образование.

С другой стороны, а как по-другому? Школа теперь — и воспитатель. Страна возрождает традиционные ценности на основе нравственности и патриотизма, ограждает подрастающее поколение от тлетворного влияния вредных новомодных течений. Учитель находится на переднем крае этой борьбы. Негоже ему по фитнес-клубам ходить, фривольно при этом одеваясь. Это — во-первых, а во-вторых, есть и вторая группа критиков, которые, наоборот, хотят человечности, а не штампов. Чтобы было живое общение с учениками. XXI век — на дворе будущее, зачем эти комплексы из Средневековья?

Так кажется, что проблема намного глубже. Дело не в учителях и не в родителях, а в состоянии общества. Не все понимают, куда мы идем и куда собираемся прийти, что можно и что нельзя, и какой у нас нынче допустимый уровень прав и свобод граждан, если он в принципе есть. В общем и целом сложно будет комиссии разобраться, если само общество не всегда понимает, что происходит. Как циркуляр составить и методику разработать? В какой ситуации можно в душе мыться и на пляже загорать, а в какой нет? Так ведь и голову сломать можно.

Дмитрий Дризе