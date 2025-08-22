Прокуратура внесла представление директору Вишерского заповедника из-за свалки

Природоохранная прокуратура подтвердила размещение несанкционированной свалки строительных конструкций и прочего мусора на территории заповедной зоны «Полюдов камень». Информация о захламлении территории ранее появилась в соцсетях.

Фото: прокуратура Пермского края.

Информацию о свалке на территории «Полюдова камня» проверили и подтвердили сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры. «В ходе проверки осуществлен выезд на территорию ландшафтного природного резервата. С участием представителей заповедника произведен ее осмотр, в ходе которого факт нахождения отходов в границах особо охраняемой природной территории подтвердился. Наличие подобного незаконного складирования на землях природного заповедника может оказать негативное влияния на природную экосистему»,— сообщает пресс-служба надзорного органа.

По итогам проверки директору ФГБУ «Государственный заповедник “Вишерский”» внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.