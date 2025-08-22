ГД осенью изучит проект о запрете въезда в РФ иностранцам с криминальным прошлым

Депутаты Госдумы этой осенью планируют рассмотреть внесенный Курултаем Башкирии проект федерального закона, ограничивающий въезд на территорию России мигрантов, судимых за тяжкие преступления. Изменения предлагается внести в федеральные законы: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предлагается запретить иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд в страну, временное проживание и обучение, не выдавать вид на жительство и разрешение на работу, если ранее они были осуждены за особо тяжкие преступления. При этом ограничения будут распространяться на иностранцев со снятой или погашенной судимостбю. В числе тяжких преступлений перечислены грабеж, разбой, преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, совершенные в России и за ее пределами.

За последние два года в МВД отмечают рост преступлений, совершаемых иностранцами в России, указано в сообщении. Согласно статистическим данным, за семь месяцев этого года возбуждено 1111 таких уголовных дел.

С помощью законопроекта депутаты надеются добиться, чтобы на территории Российской Федерации находились только лояльные и законопослушные мигранты, «с уважением относящиеся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны», отмечается в сообщении.

Майя Иванова