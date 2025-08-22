Boeing близок к завершению сделки по поставке 500 самолетов в Китай

Компания Boeing Co. приближается к заключению сделки с Китаем по продаже 500 самолетов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, сделка, «готовившаяся годами», может положить конец спаду продаж компании в КНР.

По информации агентства, стороны еще обсуждают условия, в частности, «типы и объемы моделей самолетов, а также сроки поставок». При этом окончательное решение все еще зависит от того, «прекратят ли две страны торговую вражду».

При этом утверждается, что китайские власти уже «начали консультации с местными авиакомпаниями» о необходимом им количестве самолетов Boeing.

Последняя крупная сделка Boeing с Китаем была заключена в ноябре 2017 года во время государственного визита президента США Дональда Трампа в КНР. Соглашение включало обязательства по поставке 300 узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов общей стоимостью $37 млрд.

