76,5 млн рублей направят на второй этап благоустройства Горсада в Камбарке

На благоустройство Городского сада в Камбарке будет направлено 76,5 млн руб. из бюджета РФ после признания проекта реконструкции одним из лучших в федеральном конкурсе проектов по формированию комфортной городской среды (ФКГС), сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

На федеральный грант в 2026 году планируется возвести сцену для проведения мероприятий, детскую площадку, памп-трек, качели, павильон для мастер-классов, а также зоны отдыха с навесами. Проект станет продолжением прогулочного маршрута «Копани-Горсад».

Напомним, часть маршрута «Копани-Горсад» — набережная в Копанях — была сдана в 2024 году. Работы начались в мае того же года после победы на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. В основу проекта легла связь с градообразующим предприятием напротив пространства — Камбарским машиностроительным заводом. Беседки выполнены в форме вагонов, арт-объекты и столики летнего кафе — на подобии колесных пар.