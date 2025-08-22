Украинские спецслужбы применяют дипломатические каналы посольств для тайной переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в Африке. Об этом ТАСС заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. По его словам, Украина использует в том числе посольство в Мавритании, откуда техника и бойцы проходят через слабо охраняемые участки границы и направляются вглубь Мали.

Александр Иванов добавил, что подобные схемы действуют и в других странах региона. Он утверждает, что переброска украинских инструкторов и беспилотников исламистской группировке «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго осуществляется через посольство Украины в Киншасе. Также, по информации СОМБ, украинские дипломаты в Алжире курируют поставки беспилотников в разные африканские страны.

Собеседник ТАСС заявил, что такие действия Украины направлены на создание новых очагов нестабильности и оказывают давление на государства Африки, которые заявили о независимости от Запада.