Согласован проект реставрации памятника «Дача Мешкова» в Закамске

Проект по сохранению памятника архитектуры «Дача на набережной» в Перми, по ул. Кировоградской, 178, получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документация размещена на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия. Деревянное здание с верандой и резными наличниками окон, расположенное на берегу Камы, возведено на рубеже XIX–XX веков. Как указано на сайте городского центра охраны памятников, дача принадлежала меценату и основателю Пермского университета Николаю Мешкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городской центр охраны памятников. Фото: Городской центр охраны памятников.

В акте государственной историко-культурной экспертизы указано, что разработкой документации по сохранению исторического здания занималось ООО «ПСК “Рестюнион”» по договору с МАУК «Городской центр охраны памятников». В ходе подготовки документации было выявлено, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Эксплуатация дачи невозможна, требуется провести комплекс ремонтно-восстановительных работ. Проект реставрации предполагает возврат объекта к облику, максимально приближенному к первоначальному. Помимо восстановления несущих конструкций, на здании воссоздадут декоративные элементы фасада. Инженерные сети проектом не предусмотрены, поэтому после восстановления несущих конструкций объекта нужно разработать проект по приспособлению здания с учетом принятого функционального назначения объекта.

Здание «Дачи на набережной» является образцом «деревянного модерна». После революции здесь располагалось районное управление водного транспорта, а в 1929 году — Закамский совет рабоче-крестьянских депутатов.