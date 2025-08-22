В Омске владелец опасного квеста заплатит 300 тысяч рублей за травму школьницы

Омский областной суд подтвердил законность решения Ленинского райсуда, который взыскал с владельца квеста компенсацию в пользу родителей травмированного ребенка. Об этом рассказал пресс-секретарь облсуда Аскер Абишов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По материалам дела, иск индивидуальному предпринимателю предъявила мать 15-летней школьницы: в ноябре 2024 года ее дочь при прохождении квеста упала, получив перелом лодыжки. Собственнику аттракциона женщина направила претензию с предложением в добровольном порядке возместить моральный вред в размере 200 тыс. руб.

Представитель ответчика в суде не оспаривал факт получения ребенком травмы. В возражении на иск ссылался на проведение перед началом игры инструктажа, запрещающего бегать во время квеста. Поскольку школьница нарушила это правило, то и вина предпринимателя в травмировании ребенка отсутствует. Суд эти объяснения не устроили.

«Отклоняя указанный довод, суд исходил из того, что ответчик, являясь исполнителем платной услуги, не обеспечил ее безопасность, в момент получения травмы ребенок участвовал в мероприятии в объеме оказываемой ответчиком услуги — убегал от зомби, следовал легенде квеста: «Беги, спасайся! Выжить любой ценой!». При такой ситуации возложение на несовершеннолетнего ответственности за нарушение правил безопасности квеста нельзя признать правомерным»,— говорится в постановлении.

По решению суда с владельца квеста в пользу матери школьницы взыскали 200 тыс. руб. компенсации морального вреда и 100 тыс. руб. штраф.

Илья Николаев