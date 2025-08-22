ФНС заблокировала счета фигуранта дела об атаке БПЛА на воинскую часть Приангарья

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который является подозреваемым по делу о нападении БПЛА на военную часть в Иркутской области. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на базу юридических документов.

Как писал «Ъ-Сибирь», атака дронов произошла 1 июня. В этот же день диверсии произошли на железной дороге и объектах Минобороны в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в Иркутской области, где пуски беспилотников были вблизи аэродромов, «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».

Напомним, что 2 июня администрации Усть-Куты опубликовала в своем Telegram-канале ориентировку на Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как пишет «Ъ», предположительно злоумышленник работал в транспортной компании, которая организовала доставку БПЛА вместо стройматериалов.

По данным «РИА Новости», 5 июня МВД РФ объявило жителя Приангарья в розыск.

Александра Стрелкова