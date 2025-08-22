Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Саратовом погиб вышедший из иномарки водитель

В Татищевском районе Саратовской области в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла вечером накануне, 21 августа, в районе села Кувыка. Там 62-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 65-летнего водителя «Тойота Прадо», вышедшего из транспортного средства.

Далее «Гранта» протаранила иномарку и съехала с дороги. В результате аварии погиб водитель «Тойоты». Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов