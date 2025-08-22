Армия Нигера заявила о ликвидации главаря группировки «Боко харам»

Армия Нигера заявила о ликвидации главы террористической группировки «Боко харам» Ибрагима Махамада (известного под именем Бакура). Он был убит в регионе Диффа во время «хирургической операции», передает AFP.

«Рано утром 15 августа истребитель ВВС нанес три последовательных прицельных удара по позициям, которые Бакура занимал в Шилаве»,— добавили в заявлении.

В Армии Нигера сообщили , что Ибрагиму Махамаду было около 40 лет. Он возглавлял «Боко харам» с 2021 года, когда во время джихадистских столкновений умер прошлый лидер движения Абубакар Шекау. Ибрагим Махамад состоял в организации 13 лет.

«Боко Харам» более 15 лет участвует в столкновениях с вооруженными силами Нигерии. В 2015 году группировка присягнула на верность «Исламскому государству» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) и переименовалась в «Западноафриканскую провинцию исламского государства» (ISWAP; ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено). Позднее в группировке произошел раскол, теперь «Боко Харам» и ISWAP враждуют между собой.