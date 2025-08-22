В Челябинск ко Дню знаний завезли 170 тыс. цветов из Китая

Перед предстоящим Днем знаний в Челябинск было завезено 168,2 тыс. цветов и зелени для букетов. Импортером товара стал Китай, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общий вес партии составил семь тонн. В поставке 26 видов цветов, в том числе розы, гвоздики, георгины, клоповники, пампасная трава.

В результате пройденной экспертизы в растениях не нашли каких-либо вредителей. Все цветы разрешены к продаже.