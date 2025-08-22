В Саратовской области огнеборцы за сутки потушили 11 пожаров

В Саратовской области сотрудники МЧС за последние сутки ликвидировали 11 пожаров. В восьми случаях горели мусор и сухая растительность, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, на проспекте Строителей в Саратове загорелась легковушка. В поселке Соколовый Гагаринского района огонь охватил 18 кв. м курятника, в результате чего погибли 30 кур. Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

На 3-м Карьерном проезде в Саратове загорелась баня. Огонь распространился на площади 12 кв. м.

Павел Фролов