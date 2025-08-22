Житель Башкирии приговорен к 12 годам колонии за попытку сбыть наркотики

Октябрьский городской суд приговорил 22-летнего местного жителя к 12 годам кологии за незаконный сбыте наркотических средств группой лиц и покушение на их незаконный сбыт (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в марте – апреле этого года фигурант уголовного дела вступил в преступную группу, в которой выполнял роль курьера. Через мессенджер он получил от родственника координаты спрятанной в лесу около села Покровка Туймазинского района оптовой партии наркотиков. Он забрал и в своей квартире расфасовал наркотики для продажи.

Полицейские изъяли запрещенные вещества. Отмечается, что подсудимый признал вину.

Майя Иванова