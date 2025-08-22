Житель Энгельса слил топливо из чужого «КамАЗа» и попал в колонию

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя по уголовному делу о краже (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в начале марта этого года фигурант со своим подельником ночью на одной из улиц поселка Пробуждение Энгельсского района слил 400 литров дизельного топлива из бака чужого «КамАЗа». Ущерб составил более 26 тыс. руб.

По решению суда фигурант получил один год и восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов