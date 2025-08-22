Глава СКР затребовал доклад о расследовании издевательств над пенсионеркой из Самары

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела об избиении 86-летней женщины в Самаре. Исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов доложит о ситуации главе ведомства. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Ранее региональное следствие возбудило уголовное дело о жестоком обращении с пенсионеркой из Самары. Преступление квалифицировано по ст. 117 УК РФ (истязание).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в СМИ о том, что пожилая женщина терпит издевательства со стороны сына. Авторы пишут, что предполагаемый злоумышленник отнимает у матери еду, выгоняет из квартиры, тратит ее пенсию на свои нужды и регулярно избивает потерпевшую. Соседи неоднократно жаловались на ситуацию в разные инстанции, но меры не принимались.

Георгий Портнов