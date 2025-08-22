Молодой пензенец пойдет под суд за вымогательство денег у подростка

В Пензе суд рассмотрит в отношении 19-летнего местного жителя уголовное дело о вымогательстве с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в феврале этого года в Пензе фигурант потребовал от несовершеннолетнего знакомого передать ему 25 тыс. руб. Тот отказался, после чего подозреваемый ударил рукой по голове подростка, и последний упал на землю.

Несовершеннолетний ушел к себе домой, вынужденно согласившись передать деньги, но покидать жилище не стал, поскольку боялся, что 19-летний пензенец продолжит совершать незаконные действия. Через некоторое время фигурант позвонил тому же подростку и вновь потребовал деньги, угрожая причинением телесных повреждений.

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов