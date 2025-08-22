Прикамье использует почти 4 млрд рублей для модернизации коммунальной инфраструктуры

Пермскому краю одобрили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита. Более 2,1 млрд руб. будут направлены на реализацию девяти проектов в сфере ЖКХ. Общий объем инвестиций с учетом софинансирования составит 3,97 млрд руб. Все проекты должны быть реализованы в течение 2025–2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мы сделали еще один шаг в реализации программы казначейских инфраструктурных кредитов — только что одобрили новое распределение средств для регионов. Это проекты модернизации ЖКХ, а также работа по комплексному развитию Дальнего Востока и Арктики. В сумме более 41 млрд руб., которые пойдут на улучшение качества жизни людей в 19 регионах. Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя. От оперативности региональных команд теперь зависит, как быстро люди увидят конкретные результаты этой работы»,— заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Пермский край, в частности, получит более 1 млрд руб. для переустройства инженерных сетей в рамках возведения перехода по ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской. Это позволит синхронизировать процесс строительства дороги с переносом коммуникаций. Кроме того, средства будут выделены на реконструкцию двух котельных в Орджоникидзевском районе Перми, модернизацию теплосетей в Орджоникидзевском, Кировском и Дзержинском районах краевого центра. Средства предусмотрены также на реконструкцию сетей водоснабжения Кировского района и правобережной части Орджоникидзевского района Перми, строительство водовода в микрорайоне Гайва и техмодернизацию насосной станции «Южная» в Перми. Благодаря казначейскому кредиту будет построена блочно-модульная котельная в поселке Нартовка в Березниковском округе, реконструированы теплосети в левобережной части Березников.

Все эти проекты позволят улучшить качество и надежность предоставления коммунальных услуг в сферах теплоснабжения и водоснабжения для 685 тыс. жителей.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что модернизация коммунальной структуры является одним из главных приоритетов краевых властей. «Благодаря федеральной поддержке и проектам инфраструктурного меню комплексно обновляем ее в муниципалитетах Пермского края. За пять лет построили и реконструировали 460 км сетей водо- и теплоснабжения, модернизировали 79 котельных более чем в 25 муниципалитетах. В планах на ближайшие три года — заменить еще 200 км сетей и модернизировать 18 котельных в 21 муниципальном образовании»,— заявлял глава Прикамья.