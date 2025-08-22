В Оренбуржье началась прививочная кампания от гриппа

Вакцинации от гриппа стартовала в Оренбургской области. В 2025 году регион получит 777,99 тыс. доз вакцины. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вакцинация рекомендована гражданам из групп риска: детям до двух лет, пожилым людям, беременным женщинам, хронически больным, а также медицинским работникам, педагогам, работникам общепита и коммунальных служб.

Для детей и беременных женщин предусмотрена четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех актуальных штаммов вируса. Для взрослых используются трехвалентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М»: они предназначены для медиков и работников образовательных учреждений, лиц старше 60 лет и других категорий.

Вакцинация школьников начнется 1 сентября 2025 года с использованием вакцины «Совигрипп». На выработку иммунитета требуется время, поэтому важно сделать прививку до начала эпидемии. Прививка против гриппа бесплатна для населения из групп риска и доступна в поликлиниках по месту жительства.

Георгий Портнов