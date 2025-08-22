Участники «Технопрома-2025» смогут протестировать умные видеодетекторы от «Ростелекома»

На форуме «Технопром-2025» компания «Ростелеком» выступит партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации» и представит детекторы видеоаналитики для умного города. На стенде провайдера участники мероприятия смогут протестировать инновационные устройства в действии.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«”Технопром” — ключевая ИТ-площадка Сибири, и каждый год мы представляем здесь свои разработки. В этом году в соответствии с главной темой форума – наука и индустрия — мы расскажем о решениях, которые создаем совместно с НГУ для умных городов. Это ряд детекторов, работающих на базе технологий искусственного интеллекта и предназначенных для решения различных задач: от распознавания объектов до анализа поведения человека».

На «Технопроме» будут представлены детектор силуэтов, способный фокусироваться на конкретных объектах, и детектор пересечения линий, который реагирует на нарушение установленных границ. Решения предназначены для интеграции в системы видеонаблюдения и призваны повысить уровень безопасности в общественных местах.

Михаил Федорук, ректор НГУ, академик РАН:

«“Ростелеком” — один из ключевых индустриальных партнеров нашего Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. Мы успешно сотрудничаем и уже разработали ряд решений, которые найдут применение в улучшении системы безопасности. Мы представим детекторы видеоаналитики на выставке передовых технологий университета, которая пройдет с 26 по 29 августа в корпусе поточных аудиторий, являющемся объектом второй очереди нового кампуса НГУ. Выставка организована в рамках “Технопрома”, и ее смогут посетить участники форума».

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» соберет ведущих экспертов, ученых и предпринимателей из более чем 40 стран мира, а также представителей регионов России. Тема мероприятия в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

