Группа Bottega Rest откроет новый ресторан «Мелодия» в центре Перми

Третий ресторан группы Bottega Rest будет называться «Мелодия». Как сообщает ИА «Текст», заведение разместится в здании по ул. Ленина, 36, где раньше работал магазин музыкальных инструментов «Мелодия», а также в недавно возведенном пристрое на ул. Ленина, 36/1. Концепция и дата запуска нового гастропроекта Bottega Rest пока не раскрываются.

Пермская группа Bottega Rest развивает в краевой столице два проекта: ресторан-сыроварню Interview и ресторан-энотеку La Bottega.

Двухэтажный пристрой к административному зданию по ул. Ленина, 36/1, был реконструирован индивидуальным предпринимателем Олегом Давлетшиным. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано господину Давлетшину в декабре 2024 года. Здание размещается на участке площадью 317 кв. м напротив администрации Перми.