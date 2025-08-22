За ночь в России сбили 54 БПЛА

Восемь российских регионов ночью подверглись атаке с помощью БПЛА. Всего с 23:00 до 7:00 мск системы ПВО сбили 54 беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. По три беспилотника уничтожили над территориями Белгородской и Орловской областей. Также два дрона сбили рядом с Курском, один — над Крымом.

Ночью администрация Волгоградской области сообщила, что из-за падения обломков беспилотников начался пожар в Волгограде. Загорелась сухая трава в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. В администрации утверждают, что никто не пострадал.

Врио губернатора Ростовской области также сообщал, что из-за налета загорелась сухая трава. Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что упавшие обломки повредили крышу частного дома в одном из районов области. Главы других регионов оставили произошедшее без комментариев.