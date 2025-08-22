Самарский аэропорт закрывался на три часа

Утром в пятницу, 22 августа, самарский аэропорт Курумоч не принимал и не выпускал самолеты. Ограничения вводились с 5:08 до 8:15 (MSK+1). Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорт закрывался для обеспечения безопасности воздушных перелетов. В настоящее время в Курумоче отменен вылет двух рейсов в Москву. Кроме того, произошла задержка авиарейсов в Анталью, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новый Уренгой и Когалым. Также отменен прилет двух самолетов из Москвы.

Георгий Портнов