ФНС заблокировала счета возможного фигуранта дела об атаке на воинскую часть в Приангарье

ФНС заблокировала счета Артема Тимофеева, который является одним из подозреваемых в причастности к атаке дронов в Приангарье. О приостановлении операций по счетам «указанного налогоплательщика» сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу юридических документов.

Атака БПЛА на военную часть в Иркутской области произошла 1 июня, параллельно с несколькими диверсиями на объектах РЖД и налетами дронов на объекты Минобороны в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, большинство FPV-дронов удалось сбить, а в Мурманской и Иркутской областях, где пуски осуществлялись вблизи аэродромов, по данным Минобороны России, «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».

Ориентировка на Артема Тимофеева была опубликована в Telegram-канале администрации города Усть-Кута Иркутской области, а потом удалена. Предполагается, что мужчина работал в той самой транспортной компании, которая организовала доставку дронов вместо стройматериалов.

По информации «РИА Новости», 5 июня МВД РФ объявило Тимофеева в розыск, а 7 июня - его жену Екатерину. 10 июня Росфинмониторинг внес супругов в перечень террористов и экстремистов.

Влад Никифоров, Иркутск