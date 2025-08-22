Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» может возглавить директор пермского филиала «Автодора»

Новым начальником ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» (входит в Росавтодор) может стать руководитель пермского филиала «Автодора» Александр Косов. По данным «Ъ-Прикамье», господин Косов может занять должность замначальника ФКУ, а впоследствии возглавит само управление.

В «Упрдор Прикамье» подтвердили «Ъ-Прикамье», что Александр Косов принят на работу в ФКУ, но его должность пока не названа.

Напомним, что предыдущий руководитель ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» Анатолий Дашкевич покинул пост 31 июля в связи с истечением срока действия контракта. И. о. руководителя ФКУ назначен Сергей Красильников.

Александр Косов возглавлял филиал «Автодора» с 2022 года, а ранее был начальником МКУ «Пермблагоустройство». В последние годы пермский филиал «Автодора» (входит в ГК «Автодор») преимущественно занимался строительством трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург), часть ее проходит через Пермский край.

«Упрдор Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона.