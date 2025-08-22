На 18 лет осужден житель Алтая за поджог военкомата в Рубцовске

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Алтайского края Виталию Пирогову по делу о прохождении обучения для подготовки к теракту. Подсудимому назначили по совокупности с предыдущим приговором 18 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела выступал противником внешней и внутренней политики России. Злоумышленник изучил методические материалы о совершении поджогов военных комиссариатов, подробные инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства. Кроме того, он неоднократно убеждал своего знакомого совместно поджечь здание военного комиссариата, однако получил отказ.

В домашних условиях житель Алтайского края изготовил три самодельных зажигательных устройства, которые бросил в здание военного комиссариата Рубцовска. Также, установило следствие, фигурант дела опубликовал в интернет-сообществе комментарий, побуждающий к террористической деятельности.

Александра Стрелкова