Сенатор Грэм хочет наделить Россию статусом страны-спонсора терроризма

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил о намерении внести в Сенат инициативу о наделении России статусом страны-спонсора терроризма. По заявлению сенатора, опубликованному в его соцсетях, добиваться внесения и рассмотрения закона он готов в случае, если Россия не вернет Украине якобы похищенных детей.

По информации сенатора, речь идет о «варварском акте похищения более 19 тыс. детей». Политик также заявил, что статус страны-спонсора терроризма усложнит ведение торговли между Россией и другими странами.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске передал президенту России Владимиру Путину письмо первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. В нем госпожа Трамп подняла вопрос о «похищениях детей из Украины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявляла, что информация о якобы вывезенных в Россию детях, не является достоверной, поскольку значительная часть детей из предоставленных Украиной списков «никогда не была в России, либо являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям».

Влад Никифоров, Иркутск