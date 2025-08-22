Школьник на мопеде погиб после столкновения с «КамАЗом»

В деревне Ильтуганово вчера днем произошло ДТП с участием мопеда «Комета» и грузовика «КамАЗ». За рулем мопеда был 15-летний подросток, который двигался по Почтовой улице. В результате столкновения школьник скончался на месте.

По предварительным данным Госавтоинспекции республики, подросток, управляя мопедом, не справился с управлением «после чего допустил падение под встречный «КамАЗ», за рулем которого находился 64-летний местный житель».

Прокуратура взяла под контроль расследование и будет следить за установлением всех обстоятельств инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Олег Вахитов