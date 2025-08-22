Глава СКР ждет доклад по проверке нападения на школьника в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах проверки по поводу нападения на ребенка.

Как сообщил Информационный центр СКР, к главе СКР с жалобой обратилась уфимка. Она сообщила, что в феврале прошлого года на ее восьмилетнего сына напали в школе: бабушка другого ученика, с которым у сына заявительницы ранее произошел конфликт, нанесла школьнику «несколько ударов и высказала угрозы физической расправой». По этому инциденту республиканское управление СКР проводит проверку.

Олег Вахитов