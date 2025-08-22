Пять человек погибли в Колумбии из-за теракта у авиабазы

В результате взрыва у военно-воздушной базы в колумбийском городе Кали погибли как минимум 5 человек, еще 36 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алехандро Эдер, назвав произошедшее «атакой наркотеррористов».

В своем обращении к жителям города он уточнил, что рядом с базой ВВС взорвался грузовик. По сообщению правительства Кали, все спасательные службы были привлечены к оказанию помощи пострадавшим.

Алехандро Эдер также объявил награду за информацию, которая поможет найти ответственных за теракт, и ввел временное ограничение на передвижение грузовиков.