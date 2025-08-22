NYT: Администрация Трампа намерена снизить требования к агентам ФБР
Администрация президента США Дональда Трампа готовится снизить критерии для набора агентов ФБР. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Согласно предложению главы ведомства Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонжино, у кандидатов больше не будут требовать диплом о высшем образовании (сейчас обязательное условие — степень бакалавра), а срок курса подготовки в академии в Куантико в штате Вирджиния будет сокращен с 18 до 8 недель.
Новые правила позволят привлекать сотрудников из других федеральных агентств, таких как Иммиграционная и таможенная полиция и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, считают собеседники газеты.
По мнению действующих и бывших агентов, глава ФБР хочет, чтобы бюро уделяло больше времени борьбе с уличной преступностью, а не расследованию сложных дел, связанных с финансовым мошенничеством и коррупцией.