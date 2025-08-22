Планы увеличить ВРП до 10 трлн рублей и самая высокая рождаемость в ПФО

На заседании экспертного клуба «Волга» были представлены амбициозные планы и ключевые драйверы развития Татарстана. Власти республики намерены удвоить объем валового регионального продукта (ВРП) с 5,2 до 10 триллионов рублей. Среди основных факторов роста отмечаются мощный промышленный и агропромышленный комплексы, а также рекордные для ПФО показатели рождаемости, поддержанные эффективными социальными программами. Эксперты выделили успешное создание особых экономических зон, реализацию масштабных проектов вроде «Иннополиса» и грамотную урбанистическую политику как примеры для других регионов.



В Татарстане хотят постепенно развить 5,2 триллиона рублей ВРП до 10 триллионов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Марат Ахметов отметил, что по итогам прошлого года валовый региональный продукт республики составил 5,2 триллиона рублей, что является результатом работы всех отраслей экономики. За последние десять лет объем ВРП вырос в три раза. Значительный вклад в развитие вносят нефтяная и нефтехимическая отрасли, а также развитое машиностроение, включая авиа- и кораблестроение.

«Кому-то может казаться, что цифра в 10 триллионов рублей внутреннего регионального продукта „голая“, но с другой стороны — это примерно триллион рублей собственных доходов, а еще огромный потенциал для дальнейшего развития, решения громадных социальных, инфраструктурных и других задач республики», — отметил Марат Ахметов.

Агропромышленный комплекс республики с объемом производства в 340 миллиардов рублей также демонстрирует высокие показатели, отметил зампредседателя Госсовета Татарстана. Несмотря на то, что это составляет 7% от общего ВРП, республика входит в первую тройку субъектов Российской Федерации по объему сельхозпродукции, что является значительным достижением с учётом климатических условий региона.

Татарстан занимает первое место в России по производству молока с объемом 2,2 миллиона тонн и лидирует в Приволжском федеральном округе по данному показателю. На следующую пятилетку поставлены цели по увеличению производства молока до 3 миллионов тонн, зерна — до 5 миллионов тонн, масличных культур — до 1 миллиона тонн, а также по удвоению объемов производства мяса.

В Татарстане уделяется особое внимание демографической политике, что способствует развитию региона. Благодаря программам поддержки и высокому уровню жизни республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству рождений на 1 тыс. населения. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Сегодня, когда мы говорим о демографическом кризисе и о том, что это вопрос национальной безопасности, Татарстан занимает первое место в ПФО по рождению детей на 1 тыс. населения. По этому показателю мы впереди многих регионов в России», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что в республике действует множество программ поддержки, способствующих улучшению благосостояния населения, а в условиях демографического кризиса и угрозы национальной безопасности успехи Татарстана особенно значимы.

В качестве примера госпожа Ларионова привела программу поддержки женщин, рожающих первого и третьего ребенка в сельской местности до 29 лет. За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в 2,5 раза. Она отметила, что эти меры поддержки стали «золотым стандартом» для всех регионов России.

Она добавила, что одним из драйверов роста Татарстана является туризм. Сейчас республика — единственный регион России, на территории которого расположены четыре объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Один из них, остров-град Свияжск, в 2010 году посетили 7 тысяч туристов, а в прошлом году этот показатель составил 1,12 млн человек.

Татарстан является лидером в России по многим направлениям благодаря продуманной стратегии, политической активности и умению анализировать причины неудач, отметил политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его словам, в Татарстане понимают, что важно не просто устранять проблемы, а искать их коренные причины. Он также отметил, что успех региона частично связан с везением, так как нередко грамотные действия не приносят желаемых результатов.

Особое внимание политолог уделил проекту «Иннополис», который изначально вызывал скепсис, но со временем стал современным городом, задающим тренды.

Генеральный директор ГК «Технократия» Булат Ганиев, поддержав предыдущего спикера, выделил в качестве ключевой практики для перенятия создание особых экономических зон (ОЭЗ). Он отметил, что республике удалось свой символический капитал преобразовать в реальный экономический ресурс, создав мощный драйвер развития.

По мнению Ганиева, другим регионам было бы интересно перенять этот опыт регуляторных решений, чтобы повысить свою экономическую автономность.

Политолог Александр Асафов отметил, что руководство Татарстана успешно реализует все национальные цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным.

Асафов добавил, что в Татарстане наблюдается прогресс в различных направлениях, таких как цифровизация, демография, патриотическое воспитание, образование, здравоохранение, социальные проекты и инфраструктурное развитие.

Казань также показала себя как успешный пример урбанистической модели, заявил Владимир Костеев, референт управления президента РФ по общественным проектам. По его словам, разнообразие досуга и объектов в больших городах, таких как Казань, привлекает людей и способствует их желанию остаться.

«Люди едут в большие города, в том числе потому, что там можно проиграть много социальных ролей: зрителя театра, игрока в бадминтон и так далее. Поэтому люди хотят оставаться. Поэтому Казань — пример удачной урбанистической модели. Здесь большой диапазон возможностей выстраивать социальные связи», — отметил Владимир Костеев.

Он также подчеркнул высокую квалификацию управленческой команды Татарстана. По его мнению, местные власти эффективно распоряжаются финансами, планируют и организуют проекты, а также несут ответственность за свои решения. Особое внимание он уделил эмоциональной вовлеченности тех, кто принимает решения, что, по его мнению, является важным фактором успешного развития города.

Директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» Дарья Кислицына выделила три ключевых фактора, которые способствуют развитию агломераций и регионов в целом. Во-первых, это преемственность программ развития, которая обеспечивает стабильность и положительную динамику. Во-вторых, важна способность регионов лоббировать и продвигать свои проекты на федеральном уровне, что позволяет не только озвучить идеи, но и довести их до реализации. Управленческая компетентность и решительность субъектов играет в этом ключевую роль. Третьим и, по мнению спикера, самым важным фактором является инициативность и смелость в продвижении своих тем и проектов, даже если они не всегда совпадают с текущей федеральной повесткой.

«Очень здорово работать с теми регионами, где есть преемственность программы развития. Мы видим это по динамике и показателям, а Татарстан, конечно, в этом смысле очень хороший пример», — заключила Дарья Кислицына.