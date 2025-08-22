Бывший гитарист Mastodon Брент Хайндс разбился на мотоцикле

Бывший соло-гитарист американской группы Mastodon Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле в Атланте. Музыканту был 51 год, сообщает The Guardian.

В своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) группа написала: «Мы находимся в состоянии непостижимой скорби и печали... прошлой ночью Брент Хайндс погиб в результате трагического несчастного случая».

Брент Хайндс был одним из основателей коллектива, созданного в 2000 году. В марте 2025 года Mastodon и Хайндс «приняли обоюдное решение расстаться». Однако позже в своих социальных сетях музыкант намекал, что его уход из группы был недобровольным, и в августе подтвердил, что его «выгнали из коллектива».