Власти РФ ведут переговоры о предустановке RuStore на гаджеты Apple

Власти РФ, институты развития и представители бизнеса ведут переговоры с Apple о допуске в App Store российских магазинов приложений, среди которых — RuStore. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, пока договоренности не достигнуты. В ходе неформальных обсуждений Apple пообещала Минцифры не препятствовать размещению RuStore в своем магазине приложений.

По мнению участников рынка, опрошенные «Известиями», RuStore может появиться на устройствах Apple в России уже этой осенью. С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, обязывающий устанавливать российские магазины приложений на все смартфоны и планшеты, реализуемые в стране.