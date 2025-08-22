Суд в Москве запретил инструкции по оформлению платной подписки в Instagram

Кунцевский районный суд Москвы запретил распространять информацию о способах получения верификации в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена) с помощью галочки. Заявление поступило в суд 11 июня, решение о запрете было вынесено 14 июля.

Иск был подан кунцевским межрайонным прокурором Максимом Щербаковым. По его словам, предоставление услуг по верификации аккаунтов, в том числе получение «синей галочки», имеет «криминогенный характер» и «может способствовать финансированию экстремистской организации».

Instagram заблокирован в России с марта 2022 года. С апреля 2025 года запрещена реклама на ресурсах организаций, признанных в стране нежелательными.