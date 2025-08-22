В Крыму начался ландшафтный пожар площадью 5,2 тысяч гектаров

В Крыму тушат пожар площадью 5,2 тыс. га. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание локализовано.

По информации ведомства, огонь больше не угрожает населенным пунктам Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка в Белогорском и Советском районах.

Спасатели применяют ранцевые огнетушители, хлопушки и спецтехнику. С помощью вертолетов на пожар было сброшено более 80 тонн воды.