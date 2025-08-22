В РФ вдвое выросли продажи нелегальных доступов к корпоративным сетям

Число предложений о продаже доступов к IT-инфраструктуре российских компаний на теневых форумах и в Telegram-каналах за год выросло в 2,5–3 раза. Об этом свидетельствуют данные экспертов BI.ZONE. Средняя стоимость такого доступа, по их информации, стабильна и составляет около $500.

«Под доступами чаще всего понимаются логин и пароль от внутренней системы или иные данные для подключения»,— уточняют в BI.ZONE. Всего за полтора года обнаружено свыше 5 тыс. опасных сообщений. Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян уточняет, что значительная часть объявлений — это перепродажа. В 90% случаев утечки ведут к заражению вирусами-вымогателями.

Гендиректор Start X Сергей Волдохин видит в этом «парадокс роста предложений при стабильной цене»: «Аккаунтов стало так много, что продавцы конкурируют, не повышая цен». Это означает, что взломать корпоративную систему стало проще, часто из-за фишинга или действий инсайдеров.

