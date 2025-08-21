Бюджет на переправе не меняют

Более половины мостов и путепроводов в Нижегородской области пребывают в аварийном или неудовлетворительном состоянии, на их ремонт требуется 24,5 млрд руб., подсчитали в Главном управлении автомобильных дорог региона. Еще 1,3 млрд руб. понадобятся на реконструкцию эстакад в Нижнем Новгороде. Муниципальное управление по строительству и ремонту планирует попросить финансирование из областного бюджета, с которым, по словам замминистра транспорта Андрея Ермолаева, возникли проблемы. При этом общая сумма, необходимая для ремонтов мостов, составляет две трети областного дорожного фонда. Депутаты заксобрания торопят власти: проблемный Борский мост через Волгу едва не лишился генподрядчика, еще два объекта завершат новые исполнители.

Более половины нижегородских мостов нуждаются в ремонте, но с финансированием есть проблемы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На ремонт мостов и приведение их в нормативное состояние Нижегородской области необходимо 24,5 млрд руб. Об этом замдиректора областного Главного управления автодорог (ГУАД) Александр Денисов сообщил на заседании комитета по транспорту в региональном заксобрании. По его словам, речь идет о региональных и межмуниципальных мостах и путепроводах. Из 904 таких сооружений лишь 400 в хорошем и удовлетворительном состоянии. Оставшиеся 504 требуют ремонта, сообщил господин Денисов.

Финансовую потребность на ремонт аварийных мостов он оценил в 3,7 млрд, предаварийных — в 10,8 млрд, оставшихся — в 10 млрд руб.

В проекте ремонт двух аварийных мостов, 15 предаварийных отремонтируют в 2025–2026 годах, еще для 14 считают сметы. В 2025 году планируется отремонтировать 16 мостов и путепроводов, на эти цели предусмотрено 1,4 млрд руб.

В Нижнем Новгороде сейчас ремонтируют путепровод у Мызинского моста. Чтобы ускорить работы, потребуется перенести 26 млн руб. из бюджета 2026 года на 2025-й, добавил и. о. директора муниципального Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Александр Колупаев. Предстоящие ремонты трех эстакад у бывшего кинотеатра «Москва», на улицах Новикова-Прибоя и Ванеева оценены в 1,9 млрд руб., из них в городском бюджете по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено лишь 500 млн.

Оставшиеся средства ГУММиД намерено попросить из областной казны, сейчас готовится заявка на финансирование, рассказал господин Колупаев.

Однако привлечь финансирование из областного бюджета в ближайшее время будет сложно, предупредил замминистра транспорта Андрей Ермолаев. Финансовые потребности на ремонт мостов составляют две трети областного дорожного фонда, объем которого в 2025 году составил 33 млрд руб., отметил господин Ермолаев. Показатель нормативного состояния сооружений, утвержденный в нацпроекте, регион выполняет, однако работы можно ускорить, если найти дополнительные средства. Это позволяет и пул подрядчиков, готовых оперативно выйти на объекты.

«Сейчас ремонтируем аварийные и предаварийные сооружения, но тем не менее время идет, и каждый год их число увеличивается. Чтобы увеличить объемы работ, потребуется финансирование не только дорожного фонда, но и областного бюджета.

Мы знаем, что с областным бюджетом есть проблемы, поэтому ждем. Если финансовая ситуация улучшится, будем обращаться за деньгами»,— пообещал чиновник.

Впрочем, с подрядчиками на крупнейшем объекте — Борском мосту через Волгу — как раз и возникли проблемы. Переправа связывает Нижний Новгород с крупным сателлитом Бором и постоянно стоит в пробках из-за ограниченного движения. Как писал «Ъ-Приволжье»,, работы стоимостью 2,4 млрд руб. начались в марте 2024 года и должны были завершиться 28 ноября 2025-го. На время ремонта на мосту вводили реверсивное движение, а в декабре планировали открыть две полосы для автомобилей. Однако генподрядчик ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК, Тверская область) остановил работы, контракт с ним решили расторгнуть, но в итоге не стали делать этого.

«Компания в тяжелом финансовом положении. Для исполнения контракта они привлекли субподрядчика "Спецтехстрой". Мы потеряли около двух месяцев летнего строительного сезона, пока подрядчик решал вопросы со своими контрагентами. Но сейчас ситуация наладилась»,— заверил Александр Денисов.

Председатель комитета Владимир Солдатенков напомнил, что движение по Борскому мосту власти пообещали пустить до конца 2025 года. «Нужно напрягать подрядчиков. Каждую субботу через мост ездят депутаты заксобрания, а некоторые члены комитета по транспорту — каждый день. И видят проблемы. Например, подрядчик без предупреждения перекрывает дорогу, чтобы разгрузить бетон», — отметил господин Солдатенков.

Его коллега Владислав Атмахов добавил, что водители иногда часами пытаются перебраться через мост, а служба переключения реверса, куда можно было пожаловаться на пробки, не работает. Эту проблему Александр Денисов объяснил отсутствием на мосту интерната из-за мер безопасности: кнопка переключения реверсивных светофоров без него не работает.

Тем временем проблемы у подрядчиков возникли и в муниципальных округах с ремонтом мостов через реки Тешу, Пьяну и Пижму. Депутаты в целом приняли информацию дорожных управлений, пообещав вернуться к вопросу финансирования.

Владимир Зубарев