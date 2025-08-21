Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles

Новый сборник Anthology 4 британской группы The Beatles выйдет осенью и будет дополнен расширенной версией документального сериала о коллективе. Об этом сообщил Пол Маккартни в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сообщении Пола Маккартни говорится, что проект «Anthology 2025» включает музыку, книгу и сериал, которые станут доступны на Disney+ этой осенью. По данным Sky News, сборник будет содержать 13 демо-версий песен, сессионные записи и ранее не выпускавшиеся треки. Это первый релиз в серии Anthology за почти 30 лет.

Также будет выпущена расширенная версия сериала «Антология The Beatles», который впервые показали в 1995 году. В новом издании добавят эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в неформальной обстановке.